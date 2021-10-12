Власти Петербурга планируют торговать обезличенными данными горожан

Смольный планирует создать собственную дата-корпорацию и торговать обезличенными данными петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга хотят создать свою корпорацию по обработке так называемых больших данных – big data. Об этом рассказал вице-губернатор Станислав Казарин, слова чиновника подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе его аппарата. К 2024 году Смольный анонсирует появление в Северной столице единого оператора данных.

Собирать первичную информацию будут и с помощью сотовых операторов. Напомним, в городе создадут систему отслеживания перемещений петербуржцев через SIM-карты. Обезличенные данные будут анализировать для того, чтобы, например, лучше понять места скопления людей для будущего выстраивания логистики. Естественно, бизнес может заинтересоваться в подобной информации для своей выгоды.

- Дальше собранные данные можно в рыночных условиях или бесплатно эксплуатировать, - отметил Станислав Казарин на пресс-брифинге.