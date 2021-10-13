Уголовное дело возбудили из-за свастики на мемориальной доске погибшим танкистам в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за свастики, нарисованной на памятной доске танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитоновскому в мемориально-историческом районе «Куутерселькя 1944». В очередной раз неизвестный вандал совершил атаку на мемориал в ночь на 8 октября 2021 года.

- В администрацию поселка Рощино от проезжающих мимо граждан поступила информация, что у памятника танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитоновскому в мемориально-историческом районе «Куутерселькя 1944», расположенном вдоль дороги Рощино-Цвелодубово, на информационной табличке нарисована свастика, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Однако, добавим, что и после этого случая было совершено аналогичное нападение. Только вандалы нарисовали свастики уже по всей территории мемориального района.

Сейчас вандалов разыскивают. Им грозит до пяти лет тюрьмы.