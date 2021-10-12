Вандалы четвертый раз подряд атаковали мемориал танкистам в "Куутерселькя 1944"" в Ленобласти

Вандалы четвертый раз за месяц атаковали мемориал погибшим танкистам в Ленобласти / Фото: Из Kuuterselka в Лебяжье

Неизвестные вандалы решили устроить войну мемориально-историческому району "Куутерселькя 1944" в поселке Лебяжье в Ленинградской области. За месяц они уже четыре раза атаковали памятную доску погибшим танкистам. Очередная атака произошла 10 октября 2021 года. Однако защитники мемориала вновь приняли бой.

- Крыса, которая завелась в МИР "Куутерселькя 1944", продолжает трусливо пакостить по ночам. На этот раз зверёк, впрочем, осмелел - добрался до лагеря реконструкторов Красной Армии и исполосовал его свастиками. Затем его принесла нелёгкая к главному входу в музей, где он размалевал теми же свастиками все стенды, какие нашел, - рассказали в историческом районе.

Вандалов уже разыскивает полиция / Фото: Из Kuuterselka в Лебяжье

Вновь и вновь работники музея и поисковики без устали восстанавливают то, что было сломано вандалами. Стенды, какие можно было, отмыли, другие заменили.

Первое из серии нападений на памятный знак на месте гибели танкистов Фатеева и Харитонского произошло в ночь на 16 сентября. Тогда вандалы просто выломали стенд. Спустя десять дней восстановленную памятную доску облили краской. И вновь в ночь на 7 октября вандал снова объявился, нарисовав свастики на стенде. Известно, что как минимум по двум случаям уже возбуждены уголовные дела.

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