Депутаты ЗакСа приняли за основу поправки в бюджет Петербурга на 2021-23 годы

ЗакС утвердил поправки в бюджет Петербурга на 2021-23 годы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Заксобрания приняли за основу проект поправок в бюджет Петербурга на 2021-й год и плановый период 2022-23 годов. Согласно документу, город станет получать больше, но и тратить - тоже.

- Законопроект о внесении изменений в закон о бюджете приняли за основу, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Согласно документу, доходы бюджета в 2021 году составят 782 миллиарда рублей, расходы - 786 млрд, дефицит - 3,56 млрд.

На 2022 год доходы утверждены в сумме 706 миллиардов, расходы составят 760 млрд, а дефицит - 53 млрд рублей.

В 2023 году бюджет должен получить 772 млрд, потратят 810 млрд, дефицит - 37 млрд.

Впрочем, цифры на 2022 и 2023 годы могут измениться в зависимости от экономической ситуации, как произошло в нынешнем году.