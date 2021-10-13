«Просто невероятно»: двух диких гусей заметили в Сестрорецке перед перелетом на юг

Гуси остановились на отдых в Сестрорецке перед долгой дорогой. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Дикая природа все сильнее вторгается на территорию человека. Точнее, занимает привычные места: то кабан забежит в город, разбив стеклянные двери супермаркета, то дикие гуси остановятся на отдых в самом центре Сестрорецка.

- Просто невероятно: на озере Сестрорецкий разлив на отдых остановилось два диких гуся. Это молодые белолобые гуси. Белое пятно на лбу у этих птиц появится только к весне, - пишет биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре».

По словам биолога, гуси скорее всего отстали от стаи и решили отдохнуть, набраться сил перед дальним перелетом в теплые края, где птицы проведут всю зиму.

Впрочем, появление диких птиц в границах Петербурга - не такая уж редкость. И в прошлом году гусей, но других, дважды замечали горожане. А вот то, что птицы абсолютно не боятся человека - это удивительно и не слишком хорошо, люди могут представлять опасность.