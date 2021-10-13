Заксобрание Петербурга может вернуться к закону об уличных музыкантах в ноябре

Парламент Петербурга может вернуться к закону об уличных музыкантах в ноябре 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские депутаты могут вернуться к обсуждению нашумевшего закона об уличных музыкантах уже в ноябре 2021 года. Об этом «Комсомольской правде» рассказал автор проекта депутат Денис Четырбок.

- Мы остановились на втором чтении, а затем наступали выборы. Я хочу продолжить обсуждение этого законопроекта и посодействовать его принятию, но напомнить о нем получится не раньше середины ноября. Новые депутаты только избирались и им в первую очередь предстоит решить другие задачи, - сообщил Денис Четырбок.

Он уточнил, что законопроект не предусматривает ограничений по децибелам, однако, если документ примут, под запрет может пойти звукоусиливающая аппаратура, барабанные установки. Также музыкантам не разрешат играть в определенных местах.

Ранее мы писали о том, что Контрольно-счетная палата проверит, как депутаты прошлого созыва расходовали бюджетные деньги.