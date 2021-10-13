«Метрострой Северной столицы» укрепит дома у будущей станции «Театральная»

Строители метрополитена укрепят дома у будущей станции «Театральная» в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Метрострой Северной столицы» проверит состояние зданий, а также укрепит их фундамент и стены неподалеку от того места, где появится станция «Театральная». Соответствующий документ появился 13 октября на портале государственных закупок.

- Работы выполнят по следующим адресам: ул. Декабристов, д.36/1.; - ул. Декабристов, д.31, лит.А; - ул. Декабристов, д.29, лит.Г; - ул. Декабристов, д.29, лит.А. Максимальная стоимость оценивается в примерно 8,56 миллиона рублей, - говорится в документе закупки.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что аналогичные работы собираются провести неподалеку от будущей станции «Путиловская», которая получит пересадку на «Кировский Завод».