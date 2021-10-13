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Здоровье13 октября 2021 20:54

Военные ЗВО выделили 250 коек для лечения больных с коронавирусом в Петербурге

Личный состав военного округа уже полностью вакцинировался
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Военнослужащие выделили 250 коек на лечение больных коронавирусом в Петербурге.

Военнослужащие выделили 250 коек на лечение больных коронавирусом в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Западный военный округ (ЗВО) выделил 250 коек для лечения больных с коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО. Мера своевременная, поскольку эпидситуация в Северной столице ухудшается – власти даже обсуждают введение QR-кодов для посещения некоторых мест и мероприятий.

- В военно-медицинских организациях города Санкт-Петербурга для оказания помощи гражданскому населению были выделены 250 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, - передает пресс-служба ЗВО.

К слову, в войсках ЗВО уже полностью вакцинировали весь личный состав. Это более 65 тысяч человек, получивших иммунитет.