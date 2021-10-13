Посещение мероприятий и общественных мест по QR-коду могут ввести в Петербурге из-за коронавируса

"Ковидный" QR-код, вероятно, в скором времени потребуется жителям Петербурга для посещения общественных мест. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга раздумывают над тем, чтобы разрешить посещать ряд мероприятий и общественных мест в городе исключительно тем, кто имеет QR-код, свидетельствующий о вакцинации от коронавируса или том, что человек переболел инфекцией. О возможном ужесточении ограничений «Комсомолке» рассказал источник в Смольном. Причина возможного внедрения новых мер логична – в Северной столице растет число госпитализаций и количество зараженных.

- Идея введения QR-кодов действительно обсуждается, однако пока что однозначного решения по ней нет, – сообщил «КП-Петербург» информированный источник. – Вместе с тем, поскольку ситуация с эпидемией в городе явно ухудшается, исключать такой исход событий нельзя. При этом никакого «точечного воздействия», скорее всего, не будет – ограничение доступа затронет всю сферу гостеприимства и сферу услуг – то есть, гостиницы, музеи, театры, рестораны, кафе, парикмахерские и так далее.

Добавим, что кое-какие ограничений по ковиду в Северной столице уже ужесточили - в первую очередь, речь об обязательной вакцинации 80% госслужащих и сотрудников из сфер, что находятся в постоянном контакте с людьми, вроде общепита. Такова воля Роспотребнадзора. Если до 15 декабря предприниматели не выполнят распоряжения, то их бизнесу грозят штрафы и закрытие. Строптивых сотрудников, отказавшихся от прививки, можно будет увольнять на законных основаниях.

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