Красно-синий асфальт появился на новом путепроводе во Всеволожске

Асфальт необычного цвета появился на новом путепроводе во Всеволожске. Фото: lenobl.ru

Тротуар нового путепровода во Всеволожске окрасили в синий цвет на одной стороне, а на другой – в красный. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти. Нет, дорожники не фанаты ЦСКА. Дело в том, что необычный литой асфальт надежно защищает пролетные строения переправы от влаги и коррозии. Да и укладывать это полотно можно без тяжелой техники.

- Доставляют до объекта данный материал в специально оборудованной машине, обеспечивающей его непрерывное перемешивание и подогрев: по сути, это большой термоизолированный котел, в котором смесь перемешивается и хранится строго при заданной температуре, - сообщают власти 47 региона.

Напомним, рабочее движение на новой переправе откроют в начале ноября 2021 года. Автомобилисты могут проехать уже на половине путепровода над ж/д дорогой у станции «Мельничный Ручей».