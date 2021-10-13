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Общество13 октября 2021 22:38

Установку живой ели на Дворцовой площади отложили из-за жалобы в УФАС

Смольный перенес сроки определение победителя в соответствующем конкурсе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге приостановили определение подрядчика, который возьмется за установку живой ели на Дворцовой площади.

В Петербурге приостановили определение подрядчика, который возьмется за установку живой ели на Дворцовой площади.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный отложил сроки определения подрядчика, который взялся бы за установку живой ели на Дворцовой площади в Петербурге. Соответствующий конкурс должен был подойти к концу 13 октября, но в УФАС подал жалобы предприниматель Руслан Сергеев из Ярославля. Мужчина утверждает, что заказчик услуги попросту ограничивает круг потенциальных участников. По словам коммерсанта, он нормально не может работать с техническим заданием, якобы прикрепленным в некорректном формате PDF.

- Заказчик намеренно затрудняет ознакомление с техническим заданием и заполнение заявки согласно требованиям. Прошу провести внеплановую проверку размещения закупки и выдать заказчику предписание об устранении нарушений Федерального закона «О контрактной системе…» посредством внесения изменения в конкурсную документацию, - сообщается в жалобе.

Однако сроки установки живой ели на Дворцовой все еще прежние – наряженная зеленая красавица появится там до 19 декабря.