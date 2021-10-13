Петербургские ИТМО и Политех попали в список 300 лучших бизнес-вузов мира

Вузы Петербурга назвали одними из лучших бизнес-университетов в мире. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские университеты ИТМО и Политех попали в список 300 лучших вузов мира в сфере бизнеса и экономики. Информация об этом появилась на официальных сайтах учебных заведений. В частности, ИТМО занял 251 место в престижном рейтинге от британского издания Times Higher Education.

- Всего в список авторитетного издания вошли лишь 12 российских вузов, среди них помимо ИТМО – Высшая школа экономики, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие ведущие учебные заведения страны, - отметили в пресс-службе ИТМО.

Ранее «КП-Петербург» писала, что только 14% жителей Северной столицы с дипломом о высшем образовании в итоге работают по специальности. Чаще всего с профессией угадывают юристы и врачи.