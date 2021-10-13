Медсестра, которую заказал бывший муж киллеру в Петербурге, поблагодарила оперативников за спасение своей жизни

Медсестра из Петербурга, убийство которой заказал экс-возлюбленный, поблагодарила оперативников за спасение своей жизни. Фото: СОЦСЕТИ.

Медсестра из Петербурга, убийство которой заказал бывший муж, поблагодарила оперативников за спасение своей жизни. Сотрудники полиции рассказали женщине о заказе экс-возлюбленного и имитировали ее убийство, загримировав под мертвую на киностудии. Так ее жизнь удалось спасти, а мужчину задержать.

- Я провела с оперативниками Главного управления МВД весь день. Очень им признательна за их титанический труд по спасению моей жизни, и за их невидимую, но такую нужную работу в целом. Не успела их поблагодарить. В частности, Сергея, Алексея и Марика, - отметила в разговоре с корреспондентом «КП» медсестра из Петербурга по имени Нина.

Вот только бывшего мужа в случившемся она не винит, а винит во всем только себя и планирует ходить к нему с их общей дочерью на свидания в колонию.