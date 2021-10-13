«Ему не нравилось, как я воспитываю дочь»: Техник из Петербурга взял кредит и заказал киллеру убийство бывшей жены, чтобы жить вместе с ребенком

Пара прожила вместе 7 лет Фото: СОЦСЕТИ

Боевик в духе голливудских детективов развернулся на днях на улицах Петербурга. Сыщики уголовного розыска на улице крутили заказчика убийства своей жены (и матери своей 9-летней дочери) - 54-летнего техника автопарка Александра. За минуту до этого он увидел фото своей мертвой экс-благоверной с перерезанным горлом и передал киллеру транш в миллион рублей. Деньги для расправы над бывшей супругой-медсестрой он взял… в кредит в банке. Но Александра ждало разочарование – даже не от самого задержания, а от того, что бывшая «змеюка» оказалась жива. А все случившееся с ним – красивая работа режиссеров из уголовного розыска, которые имитировали убийство, чтобы спасти жертву.

Однако все это было лишь подводкой к самой драме. Мрачный детектив обернулся трагедией для самой спасенной жены Александра. Живая, но разбитая горем бывшая супруга плачет и винит в заказе на убийство саму себя…

«У НАС БЫЛА ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

«Пистолета нет, а покупать опасно, поэтому будем действовать ножом». Техник автопарка Александр вместе с киллером хладнокровно обсуждал будущее убийство своей супруги. Они размышляли - клинок, главное, вонзить не в спину, а то слишком метафорично получается. Но полоснуть лезвием нужно так, чтобы навсегда. И в доказательство выполненного заказа - фото убитой в студию.

А начиналось у них все красиво. Как вспоминает сама Нина, это была любовь с первого взгляда.

Пара быстро сыграла свадьбу Фото: СОЦСЕТИ

- Я уже была в разводе, у меня было двое дочерей от первого брака. Он был в стадии развода – имел двух сыновей, - вспоминает в разговоре с «КП-Петербург» Нина. - Мы случайно познакомились. У меня забрали права за нарушение по линии ГИБДД. Я приехала в отдел их получать обратно, и он там тоже был. В то время Саша работал дальнобойщиком. И у него тоже было нарушение. Так мы с ним и встретились. Это была любовь с первого взгляда. Хотя мы уже и были взрослые люди, и я даже не думала об отношениях. Но звезды сошлись. У нас возникли чувства, и все было классно. Мы попили кофе, погуляли, обменялись телефонами и стали встречаться. Он ухаживал, дарил подарки. Саша вообще щедрый был и очень добрый. Сейчас у меня чувство, что это я не смогла сделать его счастливым. И меня это угнетает.

Жить вместе Саша и Нина стали почти сразу. Дальнобойщик познакомил медсестру со своими сыновьями и принял ее двух дочерей как своих.

- Он просто всегда хотел быть с семьей, - вздыхает Нина. - Это семьянин, каких мало. У него и предыдущие отношения тоже были очень долгие. Первую жену он любил с 17 лет, отлично воспитал своих сыновей. И у нас поначалу все тоже было прекрасно, мои дети хорошо к нему относились. У нас с ним вспыхнули чувства, было много точек соприкосновения: общая музыка, общий досуг. Мы любили выезжать куда-то, двигаться, не сидели на диване. Поэтому и предложение он мне сделал почти сразу. Так красиво: «Хочу, чтобы ты была моей женой и родила мне ребенка». Мы сидели на кухне за бокалом.

«РАЗВЕЛИСЬ ИЗ-ЗА ССОР С МОИМИ ДЕТЬМИ»

За все эти годы Александр, по словам жены, ни разу не проявлял наклонностей «кухонного боксера».

- Сам по себе он хороший и добрый человек. Может вспылить, но и я могу вспылить. Однако он отходчивый, умеет и пошутить, и посмеяться. Не такой что бука. Да, у него есть понятия, но это здорово, что есть свои семейный принципы. Это не тиран. Физического насилия никогда не было. На ребенка или женщину руку поднять – для него это табу, - делится Нина.

Для супругов это была любовь с первого взгляда Фото: СОЦСЕТИ

Супруги прожили душа в душу 7 лет. Но брак не выдержал конфликта поколений.

- Мои дети стали старше, появились бытовые проблемы. У них начался подростковый возраст, и стало все сложно. Они Сашу не слушались. А у него были свои требования, жесткие рамки. Я ему говорила: «Подростки в рамки не укладываются». Но он не слушал. Из-за этого были вечные конфликты. Атмосфера на повышенных тонах, все это утомляет. Да и в ссорах люди начинают говорить ненужные слова. Становиться мягче при этом он не хотел. Он же афганец. Саша считал, что я на стороне детей. И я устала от этого. Сказала: «Давай расстанемся». Он не хотел развода, считал, что я иду на поводу у детей. Но я поняла, что не хочу так жить.

«ДОЧЬ ДЛЯ НЕГО БЫЛО СВЕТОМ В ОКОНЦЕ»

Развод Александр перенес тяжело.

- Никто никогда не запрещал Саше общаться с дочкой. Мы живем с ним в соседних домах. И дочка сама к нему шла после школы, особенно, когда там был дедушка, - продолжает Нина. - Он и дочь возил на море, в этом году ездил с ней к своему отцу в другой город. Не знаю, почему он внушил себе, что я препятствую. Думал, что у нас дома гадости про него говорили. Хотя никогда такого не было. Но его можно понять, он поздний отец, и ребенок для него всегда был свет в оконце. Он не понимал, что люди расходятся. Ему это тяжело далось. Поэтому он говорил про меня гадости дочке, что я плохая, потому что он не живет с нами, что они редко видятся.

Отец горевал, что живет отдельно от дочери Фото: СОЦСЕТИ

Еще сильнее отношения между супругами подпортили алименты.

- Он платил сначала 7 тысяч рублей. Я попросила увеличить их на три тысячи, - вздыхает Нина. - Он сказал: «Нет, я семью не разрушал, это твоя инициатива». Я ему ответила, что тогда подам на официальные алименты. А он заявил, что уйдет на более низкооплачиваемую работу. Так он и сделал. Был водителем автобуса, а стал техником, и зарплата у него упала вдвое. Я спрашивала: «Зачем ты так делаешь, деньги ведь не себе беру». Мной после такого поступка руководило чувство обиды. Я ведь сама дома не бываю, работаю почти на двух ставках. И я подала в суд, взыскала деньги за весь период с самого начала развода. Поэтому ему присудили платить по 16 тысяч рублей.

«НЕ НРАВИЛОСЬ, КАК Я ВОСПИТЫВАЮ РЕБЕНКА»

Новых отношений Нина так и не завела. Как она говорит, строила планы, что когда дети вырастут, они вновь сойдутся с Александром. Сам же бывший муж без дела не сидел. И вскоре стал жить со своей коллегой по автопарку – кондуктором.

- Он такой человек семейный, что ему нужно с кем-то быть. Я без обиды тут и не виню его, ему надо было прислониться к кому-то. И это не его вина. Наоборот, даже плюс, что он был с кем-то. Но мне думается, что поддержки он там никакой не нашел, - разводит руками Нина. – И это его, возможно, угнетало.

Нина до сих пор хранит у себя на стене фото бывшего мужа с дочкой Фото: СОЦСЕТИ

Последней точкой кипения для Александра стали разные взгляды на воспитание ребенка.

- У нее были уроки, красные записи в дневнике. Саша считал, что я не уделяю время на это. Хотя это все рабочие моменты. Я демократичная мать, если честно. Не считаю, что надо убиться из-за пятерки. Спокойно отношусь к этому. А он более консервативен, - продолжает Нина. – Он хотел дочь строже воспитывать. Но ради такой цели убивать... просто чтобы воспитывать ребенка? Это дикость. Это просто его отчаяние - желание быть с дочерью.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАШЕ УБИЙСТВО ЗАКАЗАЛИ КИЛЛЕРУ»

Убийство бывшей жены Александр задумывал давно. С этими тяжелыми мыслями он и пришел к своему коллегу по автопарку. Предложил денег за заказ. Тот поначалу рассмеялся, подумал – черный юмор. Но Александр настаивал, предложил за дело – полтора миллиона рублей.

Тогда его друг и понял, что тот не шутит. Но, к счастью, вместо поиска в Интернете способа убийства он пошел в полицию. Сыщики смекнули, что в случае чего механик найдет себе нового исполнителя, и предложили его другу разыграть имитацию убийства.

Коллега до последнего пытался отговорить Александра. Но у того кончалось терпение, он настаивал, что у него есть еще два претендента на роль киллера. И намекал, что вскоре для дела он обратиться к ним. Тогда и начался весь театр.

- Заказчик передал коллеге все сведения о жене и 300 тысяч рублей в качестве аванса, - рассказывают в ГСУ СКР по Петербургу.

Мужчина взял в кредит деньги на убийство жены Фото: СКР

Остальные деньги горе-Ромео взял в… банке. Потребительский кредит на убийство жены в полтора миллиона. Естественно, там не знали, на что дают деньги. Но сам Александр подготовился основательно. Даже придумал себе алиби – в день убийства он бомбил на такси. Сообщение же о том, что заказ выполнен он зашифровал. Киллер после убийства должен был отправить новой сожительнице Александра сообщение с предложением стоматологических услуг. А потом уже при встрече показать фото бездыханного тела жертвы. Поэтому сыщикам и пришлось разыграть спектакль.

- Я завтрак готовила, когда мне позвонили и сказали, что во дворе зацепили мою машину, попросили спуститься, - вспоминает Нина. – Я еще даже не завтракала, как была в домашней футболке, так и спустилась. Меня усадили в машину и говорят: «Вас заказали. Имя Александр Евгеньевич о чем-то вам говорит?». Я им тогда еще сказала: «Да вы меня с кем-то путаете. Это ошибка». Так я весь день и сидела в уголовном розыске с мыслью, что это розыгрыш.

«РОДНЫЕ МЕНЯ ИСКАЛИ С ПОЛИЦИЕЙ»

Все это время о том, что оперативники спасают Нину никто из ее родных не знал. Дочери даже успели обратиться в полицию.

- Дочки - молодцы все оперативно сделали. У меня сестра координатор в поисковом отряде «Экстремум». Они позвонили ей и сказали, что мама вышла в домашней одежде и пропала, даже кофе не допила! И сестра уже всех подняла на уши. О том, что это оперативные мероприятия, не знал даже отдел полиции, в который дочери обратились. Тут уже даже записи с камер наблюдения отсмотрели, Но оперативники мне сказали, что это даже хорошо, что они подняли бучу, - качает головой Нина.

Чтобы окончательно убедить бывшего мужа в убийстве, оперативники разыграли все по нотам. Нину повезли на … киностудию, где ей наносили грим так, чтобы она была похожа на мертвую.

Гримеры поработал на славу Фото: предоставлено "КП"

- Загримировали меня за час буквально, все было весьма реалистично, - вздыхает Нина. - Но я до последнего думала, что это розыгрыш. Я поворачивалась к оперативникам и ждала, что они скажут – шутка! Поймите, ты живешь обычной жизнью, и тут тебя гримируют под убитую. Это так себе все, если честно. Я просто не верила в реальность происходящего.

Гример поработал на славу – бледность лица, кровь и глубокий разрез на шее. Камера, мотор!

«Я К НЕМУ БУДУ ХОДИТЬ НА СВИДАНИЯ В КОЛОНИЮ»

Дальше дело техники – СМС с предложением стоматологических услуг, а затем и встреча с киллером. Тот показывает фото изрезанной жены. Александр выдыхает и передает миллион рублей, обещает еще 200 чуть позже. Но позже уже не будет. Как только сделка состоялась, из ниоткуда выпрыгивают оперативники, которую укладывают его лицом в землю.

- Я хочу посмотреть на Сашу и спросить, правда ли это все? – выдыхает Нина. - Мне не верится, что все это возможно. У меня же оставались чувства к нему. И мне нестрашно от того, что я могла бы быть мертва, а страшно, что он все это задумал. Я следователя попрошу о встрече с ним(плачет). Потому что я не очень понимаю, он увидел мою фотографию (мертвой) и он это принял? Он поверил, что я убита и подумал - и слава богу? А как же наша дочь? Как бы он жил с этим грузом?

Фото доказательства убийства Фото: предоставлено "КП"

Удивительно, но сейчас Нина жалеет бывшего мужа больше, чем себя.

- Любовь, у нас все это было. А он разрушил и свою жизнь, и мои чувства, - плачет Нина. - Мне его жалко по-женски, не сложились у него долгосрочные отношения. И я виню себя в этом. Думаю, вдруг я тоже виновата, в том, что он заказал убийство. У меня даже нет обиды на него. Я не представляю, каково ему будет в тюрьме. Мне очень больно от, того что он там будет. Я плакала, когда мне показали видео, как его задерживают. Я не могла смотреть, как его валят на асфальт. То, что он лежал на асфальте, мне уже причиняло боль. Я оперативников даже просила не говорить, что я жива. Он ведь вложил весь свой негатив в преступление. А ему говорят – а оно не получилось!

Общая дочь бывших супругов еще ничего о произошедшем не знает. Нина сейчас выбирает психологов, чтобы ей все деликатно и без подробностей объяснить. Чтобы потом ходить к папе на… свидания в колонию.

Александра взяли под арест Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

- Я сама встречусь с его сыновьями, хочу сохранить с ними отношения, - признается Нина. - С дочкой на свидание буду обязательно к нему ходить. Она хотела бы к нему. Все-таки он ее папа. И я за него. Даже когда он говорил про меня гадости, я дочке отвечала, что папа хороший, и ему больно и обидно, что мы не вместе. Я его защищала всегда.

Сейчас на Александра возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Суд взял его под арест.

- В судебном заседании Александр вину признал, раскаялся, просил до суда оставить его под подпиской о невыезде или домашнем аресте, указав, что он не является рецидивистом, что он простой человек, будет соблюдать все правила и нормы закона. Сказал, что «просто так получилось», - передают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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