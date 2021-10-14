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Общество14 октября 2021 1:04

442 нелегальных такси арестовали с начала 2021 года в Петербурге

Комитет по транспорту усилит рейды по выявлению нарушителей под конец года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Комитет по транспорту Петербурга усилит рейды по выявлению нелегальных такси.

Комитет по транспорту Петербурга усилит рейды по выявлению нелегальных такси.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 440 нелегальных таксистов попались на своей незаконной деятельности с начала 2021 года в Петербурге. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы. Инспекторы провели 638 рейдов, в рамках которых арестовали 501 автомобиль, в том числе 442 нелегальных таксиста. В данный момент самым злостным нарушителем является ООО «АТП», осевший в районе станции метро «Купчино».

- Речь о маршрутках с номерами К-222, К-190, К-174, К-180 и К-545А. К сожалению, при виде представителей контрольно-надзорных органов водители нелегального транспорта оперативно скрываются с места нарушения и возвращаются к своей незаконной деятельности через пару дней, - сетуют в Смольном.

Инспекторы советуют пассажирам не доверять маршруткам с табличкой «Заказной», обычно это именно что нелегал. С апреля 2022 года, после первого этапа транспортной реформы, автобусов от официальных перевозчиков станет куда больше.