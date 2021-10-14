Уголовное дело завели на гонщика на "Шкоде", совершившего прыжок на Лебяжьем мосту в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала гонщика на "Шкоде", который пролетел по Дворцовой набережной после прыжка с Лебяжьего моста. Им оказался 26-летний приезжий из Красноярска, проживающий в Северной столице на улице Дыбенко.Как стало известно 14 октября 2021 года, на него уже завели уголовное дело.

- В ходе мониторинга интернете, полиция нашла видео, на которой водитель авто на высокой скорости едет по Дворцовой набережной, создавая опасность на дороге. На лихача было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Гонщика задержали 13 октября по месту жительства. Также был и обнаружен автомобиль, на котором он гонял. Машина стояла в гараже на Малой Балканской улице. Полиция выяснила, что раньше машина принадлежала жительнице Красноярска, но ныне уже снята с учета и передвигалась по стране с архивными номерами.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.