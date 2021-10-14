Бывший муж признался в убийстве пропавшей многодетной матери из Кудрово и показал, где спрятал тело

Бывший муж сознался в убийстве пропавшей жены. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция задержала сожителя многодетной матери из Кудрово, которая бесследно пропала неделю назад. Мужчина, ранее отрицавший свою причастность к исчезновению гражданской жены, сознался в убийстве и показал, где спрятал тело.

- В настоящее время подозреваемый задержан органами следствия в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ на 48 часов. В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении и назвал место сокрытия тела потерпевшей, - сообщает пресс-служба СК России по Ленинградской области.

Сотрудниками следственного комитета проводятся следственные-оперативные мероприятия, для установления всех обстоятельств преступления. Подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого.

Тело погибшей пока не найдено. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

Отметим, что ранее в Следственном комитете отрицали, что занимаются делом о пропаже женщины.

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Они считают, что он задержан. Однако в СКР это отрицают (подробности)