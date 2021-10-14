Эксперт объяснил, почему в Петербурге умирают от коронавируса в два раза чаще, чем в Москве

В Петербурге ситуация с коронавирусом остается стабильно тяжелой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Причиной того, что летальность COVID-19 в Петербурге в два раза выше, чем в Москве, может стать более эффективная система установления причин смерти. Об этом «Комсомолке» в четверг, 14 октября, рассказал директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук:

- Петербург был одним из лидеров по правильному определению причин смерти. Исследования избыточной смертности, которые проводились в этом году, показали, что далеко не все летальные исходы у нас правильно атрибутировались – то есть, даже если причиной смерти действительно становился COVID-19, не факт, что это правильно устанавливалось и записывалось, - объяснил эксперт. - Где-то не справлялись патологоанатомические бригады, где-то специалистам не хватало компетенции и так далее. А вот в Петербурге проблем практически не было.

Напомним: ситуация с коронавирусом в Петербурге становится все тяжелее. В частности, Северная столица вновь возглавила антирейтинг городов России по уровню летальности COVID-19.