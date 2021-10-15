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Звезды15 октября 2021 12:51

Патриарх Кирилл наградил петербургского рок-музыканта Вячеслава Бутусова орденом Серафима Саровского

Сегодня лидер групп «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер» и «Орден Славы» отмечает свой 60-летний юбилей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Вячеслава Бутусова наградили церковным орденом по случаю 60-летнего юбилея.

Вячеслава Бутусова наградили церковным орденом по случаю 60-летнего юбилея.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил церковным орденом Серафима Саровского III степени музыканта Вячеслава Бутусова, который сегодня отмечает свой 60-й день рождения. Награду известному рок-исполнителю, родившемуся в Красноярске, выросшему на Урале, но давно живущему в Петербурге, присвоили за участие в различных общественных и благотворительных проектах.

- Уважаемый Вячеслав Геннадьевич! Примите мои сердечные поздравления с 60-летием. Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за ее пределами. В своем творчестве Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия, - говорится в тексте поздравления, размещенного на сайте Патриархии.

Патриарх Кирилл также выразил «особую признательность» Вячеславу Бутусову за участие в общественных и благотворительных проектах. Также глава Русской Православной церкви выразил надежду, что музыкант и далее будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей страны.

Напомним, что на 23 октября в Петербурге запланирована презентация нового альбома новой группы Бутусова «Орден Славы».

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