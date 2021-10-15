В «Галерее» удалось привить около 18 тысяч петербуржцев

В "Галерее" привили меньше горожан, чем рассчитывали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга оказались не слишком активными в плане вакцинации в торговых центрах и мобильных пунктах. Так, в «Галерее», крупнейшем ТЦ города, прививки сделали лишь около 18 тысяч человек, что почти в четыре раза меньше планируемого.

- Чиновники планировали привить в «Галерее» от коронавируса 71 тысячу человек к октябрю, - пишет «Мойка78».

Напомним, что прививочный пункт в «Галерее» начал работу 6 августа, ежедневно здесь планировали прививать до тысячи человек. В целом в Смольном не раз заявляли, что для достижения коллективного иммунитета требуется каждый день вакцинировать по 20 тысяч человек.

На 1 сентября, к которому планировалось привить два миллиона горожан, полный цикл вакцинации прошли 1,5 миллиона. Учитывая осенний подъем заболеваемости, власти учили работу и Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Петербурге с 15 ноября. До этой даты должно быть привито 80% работников сфер, тесно контактирующих с людьми и госслужащих.