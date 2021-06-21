Привитый непривитого ведет: губернатор Петербурга призвал горожан идти на пункты вакцинации и брать с собой знакомых

В Петербурге надо вакцинировать по 20 тысяч в день. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Петербурга призвал уже вакцинировавшихся горожан приводить на прививочные пункты тех знакомых, которые еще не успели поставить прививку от коронавируса. Об этом глава Северной столицы заявил в эфире телеканала «Россия 24».

- Призываю сделать прививку всех, кто откладывал этот шаг по какой-то несущественной или надуманной причине. Времени ждать, раздумывать и сомневаться больше не осталось. Если каждый привитый приведет одного непривитого в пункт вакцинации, наш город пройдет непростой период с минимальными потерями, - отметил губернатор.

По словам Александра Беглова, чтобы остановить распространение инфекции, надо прививать хотя бы по 20 тысяч человек в сутки, тогда как в минувшую пятницу это число едва достигло 8,5 тысяч: «Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше петербуржцев получили хотя бы первую дозу вакцины».

Сам губернатор привился от коронавируса еще в марте.

Напомним, что с 21 июня в городе начали действовать более жесткие карантинные меры, которые в том числе включают в себя требование об обязательной вакцинации 65% госслужащих Петербурга в срок до 15 августа.