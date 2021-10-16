В Ленобласти скончалась в больнице 11-месячная девочка, сбитая «Сапсаном»

Умерла 11-месячная девочка, которую сбил "Сапсан" в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти скончалась в больнице 11-месячная девочка, которую сбил скоростной поезд «Сапсан». Напомним, все случилось утром 16 октября у ж/д станции в Тосненском районе. Девочку везла в коляске мать, проигнорировав красный сигнал светофора и не услышав гудки машиниста. К сожалению, экстренное торможение поезда не уберегло малышку от столкновения. Девочку госпитализировали в больницу, но срочная операция закончилась трагично.

Помимо полиции к делу подключилась прокуратура. В ведомстве держат на контроле следственные действия.

- Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, исправность и работоспособность оборудования железнодорожного пешеходного перехода, действия машиниста скоростного поезда. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования, - отметили в пресс-службе СЗТП.