МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

Сегодня из дома лучше без острой необходимости не выходить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 17 октября, начиная с 12:00-15:00 в Санкт-Петербурге резко испортится погода. Ожидается усиление ветра – об этом предупреждает городское управление МЧС.

- Местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15-17 метров в секунду, - уточняют в пресс-службе ведомства.

В связи с надвигающейся непогодой жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательнее, не ходить под шаткими конструкциями и старыми деревьями, а лучше – и вовсе не покидать квартир и домов без большой на то необходимости.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что это воскресенье в принципе выдастся ненастным. Кроме ветра синоптики предрекают Петербургу существенное похолодание до +8 градусов в дневные часы, переменную облачность и – местами – дожди. А всему виной – тыловая часть уходящего на восток циклона.