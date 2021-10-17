Мокрый снег придет в Петербург в ночь с 18 на 19 октября

В Петербурге ждут мокрый снег с дождем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночь с понедельника на вторник в Петербурге будет ненастной – жителей и гостей города ждет порывистый ветер, а местами и дождь с мокрым снегом. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков, - уточняют синоптики. - Ветер северо-западный умеренный.

А вот о потеплении, похоже, можно забыть. С началом новой рабочей недели температура воздуха в Санкт-Петербурге начнет понижаться. Во вторник, 19 октября, она опустится до +2, +4 градусов, и лишь на следующий день – в среду, 20 октября – незначительно поднимется: до +3, +5 градусов.

Между тем дебют непогоды можно будет наблюдать уже сегодня - ранее мы сообщали, что МЧС предупредило гостей и жителей Санкт-Петербурга об усилении ветра.