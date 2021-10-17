Вход в Екатерининский парк станет бесплатным для посетителей

Вход в Екатерининский парк станет бесплатным с 25 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все желающие прогуляться по одному из красивейших парков Санкт-Петербурга – Екатерининскому – в скором времени смогут сделать это абсолютно бесплатно. В ближайшее время парк перейдет на зимний режим работы. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника «Царское село».

- Друзья, сообщаем, что с 25 октября и до следующей весны вход в Екатерининский парк будет бесплатным, - поделились в музее-заповедника с гостями и жителями Санкт-Петербурга. - В этот период, до мая, он открыт для посещения с 7:00 до 21:00.

Что касается расположенных по соседству Александровского и Баболовского парков, то вход в них, напоминает пресс-служба «Царского села», бесплатен и абсолютно открыт круглый год.

Одним словом, зима действительно близко – тем более что в Петербурге уже в ближайшие пару дней ждут первый снег.