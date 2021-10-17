Поминальная служба по погибшему главе МЧС Евгении Зиничеве прошла в Петербурге

Евгения Зиничева похоронили рядом с бабушкой и неподалеку от родителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге почтили память главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября в Норильске. Церемония прошла на Северном кладбище – там состоялись панихида и поминальная служба. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщила пресс-служба МЧС России.

- По православной традиции на могиле собрались родные и близкие. В памятных мероприятиях также приняли участие руководящий состав МЧС России, представители органов власти страны и прочие официальные лица, - рассказали в ведомстве. - Мужество, преданность долгу, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства.

Напомним: Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, спасая человека. «Комсомолка» рассказывала о траурной церемонии, развернувшейся в его честь в Санкт-Петербурге.