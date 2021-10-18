Уголовное дело возбудили по факту гибели киберспортсмена Алексея Малышева

СК возбудил уголовное дело по факту гибели киберспортсмена Алексея Малышева Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Ленинградской области 18 октября 2021 года возбудил уголовное дело в связи со смертью киберспортсмена Алексея Малышева. 23-летнего геймера нашли в городе Никольское утром 17 октября. Он лежал рядом с гаражами, был весь в крови и без одежды.

- 17 октября в Гатчинскую больницу с телесными порождениями был госпитализирован молодой человек, который скончался спустя некоторое время, - рассказали в комитете. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Примечательно, что, когда прохожие нашли Малышева, от был по пояс голый, а также без обуви. Следователями произведен осмотр места происшествия, проведены иные следственные действия.

Сейчас продолжаются проверки и следственные действия.