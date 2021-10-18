Чемпиона киберспорта Алексея Малышева нашли мертвым в Ленобласти

Петербургского киберспортсмена нашли мертвым в Ленобласти Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Киберспортсмена из Санкт-Петербурга 23-летнего Алексея Малышева нашли мертвым в Ленинградской области. Днем в воскресенье, 17 октября 2021 года, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Никольское возле гаражей у дома 36 по Зеленой улице лежит окровавленный молодой человек. На нем не было обуви, а также одежды. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Молодой человек был по пояс голый. Рядом полицейские обнаружили две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, тапочки и куртку, - рассказал источник.

Когда полиция и скорая помощь прибыла на место, Алексей был еще жив. У него диагностировали множество травм. Парня экстренно госпитализировали в больницу в Гатчине, однако там он скончался.

Тело было направлено в морг для установления причины смерти. На данный момент следственный комитет проводит проверку.

Алексей Малышев возглавлял команду киберспортсменов Политехнического университета Петербурга. Молодые люди стали трехкратными чемпионами Всероссийской студенческой лиги, а также взяли золото на международных соревнованиях в китайском городе Далянь.

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