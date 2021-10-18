Новые пункты вакцинации на почте и в ТЦ могут появиться в Петербурге

В Петербурге могут появиться новые пункты вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге планируют расширять сеть прививочных пунктов. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 18 октября, рассказал руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

- Сейчас обсуждается вопрос с тем, чтобы открыть новые пункты вакцинации в почтовых отделениях, - уточнил Дмитрий Ченцов. – А также - создать еще один крупный пункт в одном из городских торговых центров.

Подробности обоих проектов на данный момент не сообщаются – они станут известны позднее.

Напомним: ранее федеральный штаб оценил уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге в 58 %. По прогнозам экспертов, этого явно недостаточно для того, чтобы победить эпидемию. И более того – есть вероятность, что если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, на нужные показатели в этом году Северная столица уже не выйдет..