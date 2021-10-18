Беглов не исключил ужесточения ограничений по коронавирусу в Петербурге

Александр Беглов не исключил вероятность ужесточения ограничительных мер по COVID-19 в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов не исключил, что в Санкт-Петербурге могут ужесточить ограничения по коронавирусу. Напомним, третий день подряд в Северной столице инфекцией заболевают более 3 тысяч человек в сутки. Власти города обсуждают возможность введения системы допуска в общественные места по QR-коду. И вот, лично губернатор пояснил, что новые меры безопасности примут в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации.

- В случае нарастания заболеваемости город готов к новым ограничительным мерам. Мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и социальной дистанции. Пандемия коронавируса не стихает. Эпидемическая ситуация контролируемая, но непростая, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «Радио России».

Добавим, что в городе перепрофилировали под прием больных коронавирусом еще более 1 тысячи коек. Итого в Петербурге есть 9 436 мест для пациентов с COVID-19 и пневмонией.