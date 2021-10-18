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Здоровье18 октября 2021 19:18

Беглов не исключил ужесточения ограничений по коронавирусу в Петербурге

Власти Северной столицы усилили контроль за масочным режимом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Беглов не исключил вероятность ужесточения ограничительных мер по COVID-19 в Петербурге.

Александр Беглов не исключил вероятность ужесточения ограничительных мер по COVID-19 в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов не исключил, что в Санкт-Петербурге могут ужесточить ограничения по коронавирусу. Напомним, третий день подряд в Северной столице инфекцией заболевают более 3 тысяч человек в сутки. Власти города обсуждают возможность введения системы допуска в общественные места по QR-коду. И вот, лично губернатор пояснил, что новые меры безопасности примут в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации.

- В случае нарастания заболеваемости город готов к новым ограничительным мерам. Мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и социальной дистанции. Пандемия коронавируса не стихает. Эпидемическая ситуация контролируемая, но непростая, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «Радио России».

Добавим, что в городе перепрофилировали под прием больных коронавирусом еще более 1 тысячи коек. Итого в Петербурге есть 9 436 мест для пациентов с COVID-19 и пневмонией.