Масочный режим продлили до 28 ноября в Санкт-Петербурге

В Петербурге продлили масочный режим до 28 ноября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продлили масочный режим в общественных местах до 28 ноября 2021 года. Об этом сообщается в обновленном «коронавирусном» постановлении правительства Северной столицы. Ранее губернатор Александр Беглов подчеркнул, что в городе увеличится количество рейдов по выявлению нарушителей санитарных мер безопасности.

- В Петербурге усиливается контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Число заболевших в городе превысило 3 тысячи человек. Растет количество госпитализаций – отметил губернатор в обращении к горожанам с эфира на «Радио России».

Добавим, что помимо продления масочного режима в Петербурге ввели обязательные QR-коды для допуска в ряд общественных мест и на массовые мероприятия – с 1 ноября.

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