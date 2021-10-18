QR-коды для посещений массовых мероприятий и общественных мест ввели с 1 ноября в Петербурге

С 1 ноября 2021 года в Петербурге вводят QR-коды для доступа к общественным местам. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В Санкт-Петербурге с 1 ноября 2021 года вводят QR-коды для допуска к массовым мероприятиям и в общественные места. Первым об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Соответствующие изменения внесли в новую редакцию главного «ковидного» постановления города. Напомним, QR-код дается тем, кто привился от COVID-19, либо переболел инфекцией. Как правило, действует он в течение полугода.

Смольный ссылается на резкий рост заболеваемости коронавирусом и рекомендует всем работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, желательнее всего до 3 ноября. Помимо этого с 1 ноября организации обязаны отправить на удаленку всех работников, кто старше 60 лет и не имеют QR-код или справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. Но и это не все.

- С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек. Кроме этого доступ посетителей старше 18 лет на конгрессно-выставочные, спортивные численностью более 40 человек возможен только при наличии QR-кода или медотвода, - передает пресс-служба Смольного.

С 15 ноября QR-код потребуется для допуска в следующие общественные места: бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки и даже ЗАГС.

Далее ужесточение ограничительных мер продолжится с 1 декабря – QR-код будут просить уже при посещении общепита, за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта. Вдобавок «иммунное» доказательство надо будет предоставить и при посещении объектов розничной торговли кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и тех магазинов, что не имеют зал обслуживания.

Добавим, что ранее КП-Петербург» попыталась разобраться, в чем причина резкого снижения темпов вакцинации в Северной столице. Коллективного иммунитета до 2021 года, похоже, нам не дождаться.

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