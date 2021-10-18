Попасть в торговые центры Петербурга разрешат без QR-кодов

В Петербурге все-таки разрешат попасть в ТЦ без QR-кода. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге разрешат заходить в торговые центры без QR-кода. Напомним, ранее Смольный ужесточил ограничения по коронавирусу – во многие общественные места с 1 ноября не попасть тем, кто не переболел, не имеет статус вакцинированного или не может предоставить медотвод. В частности, в городском «ковидном» постановлении сказано, что в QR-код понадобится с 1 декабря для доступа в объекты розничной торговли, кроме аптек, АЗС и продовольственных магазинов.

Как уточнил «КП-Петербург» источник в Смольном, для попадания ТЦ «иммунная» документация в итоге не понадобится. Но есть нюанс.

- ТЦ будут работать, но доступ к магазинам и другим объектам внутри без QR-кода будет ограничен. Без него можно будет попасть только в продовольственные магазины, аптеки и салоны красоты. Но этот аспект до конца не утвержден, конкретную схему работы уточнят в будущем и обсудят с руководством торговых центров, - пояснил «Комсомолке» источник в администрации Петербурга.

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