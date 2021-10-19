Ленинградскую область замело снегом 19 октября

Снег накрыл Ленобласть 19 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградскую область обильно замело снегом во вторник, 19 октября 2021 года. Все началось еще утром с легкого мокрого снежка с дождем, однако уже к обеду несколько районов покрылись белым покрывалом. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети, а также опубликовали видео.

- Выезжал утром, было все число, солнышко светило. А подъезжая к Сясьстрою все вокруг замело, - рассказал автор видео.

Так, снегом покрылись Волховский район, Кировский, частично Всеволожский. Также очевидцы жалуются, что и на Мурманском шоссе вблизи Петербурга лежит снег.

Автомобилисты рекомендуют друг другу уже отправляться на шиномонтаж и срочно менять шины, чтобы избежать аварий из-за такой погоды. Вероятно, самое время, так как по прогнозу в ближайшие три дня в Ленобласти будет гололед, мокрый снег и сильный ветер.