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Общество19 октября 2021 15:13

Ленинградскую область замело снегом 19 октября

Автомобилисты предупреждают друг друга, что пора "переобувать" колеса на машинах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Снег накрыл Ленобласть 19 октября

Снег накрыл Ленобласть 19 октября

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградскую область обильно замело снегом во вторник, 19 октября 2021 года. Все началось еще утром с легкого мокрого снежка с дождем, однако уже к обеду несколько районов покрылись белым покрывалом. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети, а также опубликовали видео.

- Выезжал утром, было все число, солнышко светило. А подъезжая к Сясьстрою все вокруг замело, - рассказал автор видео.

Так, снегом покрылись Волховский район, Кировский, частично Всеволожский. Также очевидцы жалуются, что и на Мурманском шоссе вблизи Петербурга лежит снег.

Автомобилисты рекомендуют друг другу уже отправляться на шиномонтаж и срочно менять шины, чтобы избежать аварий из-за такой погоды. Вероятно, самое время, так как по прогнозу в ближайшие три дня в Ленобласти будет гололед, мокрый снег и сильный ветер.

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Снег накрыл Ленобласти 19 октября
Снег накрыл Ленобласти 19 октября