В тату-салонах Петербурга ждут наплыва посетителей после ввода системы QR-кодов

По новым нормам, попасть в общественные места можно будет только по QR-коду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские татуировщики ждут наплыва посетителей, желающих «набить» себе QR-код. Мастера считают, что после введения новых карантинных норм появится еще больше желающих сделать рисунок на коже, чтобы каждый раз не доставать телефон для предъявления кода.

- Я делал QR-код однажды, он там по количеству пикселей не очень детальный, и поэтому считывается и после заживления, - рассказал «Мойке 78» один из мастеров тату-салона.

Впрочем, сами татуировщики не советуют делать QR-код на коже. Во-первых, рисунок может получиться размытым и тогда код не будет считываться, а во-вторых, при ревакцинации или болезни будет присвоен другой код. И старый работать перестанет.

Тем не менее, клиенты, уверены мастера, у них будут. Хотя бы те, кто сделает татуировку просто следуя моде.