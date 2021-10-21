МЧС предупредило о шторме в Петербурге 22 октября

Штормовое предупреждение объявлено в Петербурге 22 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург надвигается шторм. Управление МЧС Северной столицы предупредило об усилении западного ветра в пятницу, 22 октября 2021 года. В связи с этим, в городе есть вероятность подтопления, поэтому створы дамбы будут закрыты.

- Днем 22 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, западный, порывами 15-18 метров в секунду, в прибрежных районах до 24 метров в секунду, - рассказали в МЧС Северной столицы со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики также отметили, что ожидается подъем воды в акватории Финского залива. Вода в Неве при этом может подняться до уровня в два метра выше ординара. Напомним, что наводнением считается показатель выше 160 сантиметров.