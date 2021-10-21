Поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки могут запустить уже с 12 декабря

Скоростные поезда могут вернуться на линию Петербург-Хельсинки с 12 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Возобновление рейсов скоростного поезда «Аллегро» меду Петербургом и Хельсинки возможно уже с середины декабря. При этом пограничный пункт пропуска для поездов уже открыт, есть и предварительная договоренность о начале движения.

- Есть предварительная договоренность с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года, - пишет профильное издание российских железных дорог «Гудок».

Сейчас погранслужба и санитарные ведомства Финляндии согласовывают с местным оператором железнодорожных перевозок с VR Group Ltd меры, необходимые для нераспространения коронавируса при пассажирских перевозках.

При этом сами железнодорожники отмечают, что автобусные маршруты из Петербурга в Хельсинки давно восстановлены и ими пользуются те категории пассажиров, которым можно пересекать границы в условиях пандемии.

Этих клиентов и хотят переманить на «Аллегро».