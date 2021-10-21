Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2021 18:07

Парки и скверы Петербурга закрыли из-за надвигающегося шторма

Стихия обрушится на Северную столицу в ночь на 22 октября
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за шторма в Петербурге закрыли сады и скверы

Из-за шторма в Петербурге закрыли сады и скверы

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Санкт-Петербург надвигается сильный шторм и ливень. В связи с этим комитет по благоустройству принял решение вечером 21 октября 2021 года закрыть парки, скверы и сады для безопасности горожан, до тех пор, пока не утихнет стихия.

- Для жителей и гостей Петербурга будут временно недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, сады Сан-Галли и «Василеостровец», сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино, - рассказали в комитете.

Также уже оперативно формируются аварийные бригады. Они будут дежурить в городе, мониторить улицы, выезжать на те места, где образуются подтопления, а также убирать поваленные деревья.

Напомним, что в ночь на 22 октября створы дамбы будут закрыты для того, чтобы предотвратить наводнение.