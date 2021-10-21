Антиковидные студенческие дружины могут появиться в Петербурге для отслеживания соблюдения масочного режима. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студсовет СЗИУ РАНХиГС предложил создать в Петербурге специальные антиковидные дружины, участники которого будут следить за тем, как горожане соблюдают масочный режим в общественных местах. На одном из факультетов вуза такое объединение уже появилось, в команду активно набирают новых добровольцев, но только полностью вакцинированных. По планам, бригады будут ходить с повязками в виде красного сердца с белым крестом.

- Студенческий совет факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС предложил всем студентам города объединиться, чтобы создать единое движение для предотвращения распространения коронавируса, - уведомляет пресс-служба университета.

К слову, ранее стало известно, что своя дружина появится в Мурино – только для борьбы с хулиганами. Активисты будут патрулировать улицы с газовыми пистолетами.