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Общество22 октября 2021 12:42

Бывший военный завод в Кронштадте продадут с аукциона не дешевле 400 млн рублей

Торги назначены на 17 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Бывший военный завод продадут с аукциона 17 декабря. Фото: РАД

Бывший военный завод продадут с аукциона 17 декабря. Фото: РАД

Российский аукционный дом (РАД) назначил дату торгов, на которых будут продавать бывший военный завод в Кронштадте. Объект, сейчас принадлежащий частным владельцам, и располагающийся в центре города, уйдет за сумму не менее 400 миллионов рублей.

- 7 декабря Российский аукционный дом проведет торги по продаже недвижимого имущества бывшего военного завода в историческом центре Кронштадте, где в начале XIX века находился Пушечный двор. Продажа по поручению частного собственника, - сообщает пресс-служба аукционного дома.

В список продаваемого имущества входят семь производственно-складских зданий, общей площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Часть из построек является объектами культурного наследия федерального значения. Площадь всего комплекса составляет три гектара, на его территории есть собственный выход к воде с оборудованной причальной стенкой.

Сами торги пройдут в формате голландского аукциона, то есть на понижение. Начальная цена лота составляет 480 миллионов рублей, но ниже минимума в 400 миллионов она не опустится.