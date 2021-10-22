За восемь месяцев 2021 года Петергоф посетило более 3,3 млн человек

За восемь месяцев музей-заповедник «Петергоф» принял свыше 3,3 млн гостей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственный музей-заповедник «Петергоф» с января по октябрь 2021 года посетило более 3,3 млн человек. Об этом рассказал на пресс-конференции в пятницу, 22 октября, заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе музея Роман Ковриков.

- Посещаемость ГМЗ «Петергоф» с января по октябрь 2021 года составила 3 353 173 человека, - отметил Роман Ковриков.

Также он подчеркнул, что количество российских посетителей по отношению к допандемийному 2019 году снизилось на 8,3%. В 2019 году их было 3 586 984 человек (общая посещаемость – 6 304 051), а в 2021 – 3 289 108 гостей.

- Кажется, что три миллиона – это большая цифра, но основной заработок мы получали от иностранных посетителей. От тех 50%, которых мы сейчас недополучили, - добавил заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе «Петергофа».

Напомним, что в музее-заповеднике «Петергоф» за лето побывало более 2,3 млн человек.