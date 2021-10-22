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Здоровье22 октября 2021 16:23

Суточное количество вакцинаций в Петербурге выросло 22 октября

Спрос на прививку от коронавируса вырос после объявления о введении QR-кодов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 22,7 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса на 22 октября

Более 22,7 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса на 22 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает расти спрос на вакцинацию от коронавируса. Каждый день число привившихся становится больше. По данным комитета по здравоохранению на 22 октября 2021 года за минувшие сутки в городе было сделано более 22,7 тысяч инъекций.

- За вчерашний день в Петербурге первым компонентом вакцины, включая "Спутник Лайт", привито 17155 человек. Всего было сделано 22767 инъекций, - рассказали в комздраве,

Добавим, что днем ранее первично были привиты 16,5 тысяч человек. Для сравнения, в понедельник неделей ранее, еще до объявления введения QR-кодов для посещения общественных мест, в Петербурге привились всего 9,5 тысяч человек.

Напомним, что систему пропусков по QR-кодам в Петербурге начнут вводить с 1 ноября.