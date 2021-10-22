Уголовное дело бывшего депутата Петербурга Максима Резника о наркотиках поступило в суд

Уголовное дело экс-депутата Максима Резника о наркотиках дошло до суда Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уголовное дело Максима Резника, теперь уже бывшего депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, дошло до суда. В пятницу, 22 октября 2021 года, дело было зарегистрировано в Октябрьском районном суде.

- Обвинение полагает, что не позднее 9 марта 2021 года Резник незаконно приобрел более 18 граммов марихуаны для личного употребления, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

На данный момент материалы дела переданы в суд. Дата судебного заседания пока не назначена.

В июне 2021 года экс-депутату был назначен домашний арест. Ему также запретили общаться со всеми, кроме родственников и адвоката, и пользоваться любыми средствами связи. Напомним, что сам Максим Резник свою вину не признал.