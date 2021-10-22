Более 70 деревьев повалил шторм в Петербурге

Более 70 деревьев упали во время шторма в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество деревьев, упавших во время шторма в Санкт-Петербурге увеличилось. Утром 22 октября 2021 года в комитете по благоустройству сообщили, что пострадало порядка 40 деревьев, но оказалось, что их более 70.

- По данным на вечер пятницы, разгулявшаяся в Петербурге стихия не пощадила 72 дерева в городских садах, скверах и парках. Больше всего досталось парку Новознаменка, где порывами ветра снесло 13 деревьев. В Удельном парке шторму не смогли противостоять 6 деревьев, - уточнили в Смольном.

По пять деревьев рухнуло в парке Сосновка и парке в Пушкине. По три упало еще в Приморском парке победы, в Павловске и других скверах города.

Напомним, что на проспекте Стачек дорожный знак упал на женщину. Ей даже потребовалась помощь медиков.

Синоптики обещают, что ветер стихнет только в ночь на субботу. А до тех пор горожан просят быть аккуратнее на улице.