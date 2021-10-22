Дорожный знак упал на женщину на проспекте Стачек, его повалил штормовой ветер

Ветер вали знаки, светофоры и деревья. Фото: vk.com/spb_today

Молодая женщина пострадала из-за штормового ветра в Петербурге. На проспекте С тачек на нее упал дорожный знак. Прохожие вызвали для потерпевшей скорую помощь, 32-летнюю петербурженку госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

- Начиная с ночи 22 октября, Санкт-Петербург находится во власти непогоды. В городе дует сильный порывистый ветер, местами прошел сильный дождь. По данным на 16.00, пожарно-спасательные подразделения совершили уже около 60 выездов для устранения последствий непогоды: падения деревьев, закрепления или демонтажа слабо закрепленных металлических конструкций и обрыва проводов, - отмечают в экстренном ведомстве.

В Сестрорецке спасателям даже пришлось помогать эвакуировать затопленные на парковке жилого комплекса автомобили.

В соцсетях жители Петербурга сообщают про упавшие светофоры, сорванные крыши и упавшие деревья. По счастью, пока других пострадавших нет. А по прогнозам синоптиков, шторм должен утихнуть к ночи.