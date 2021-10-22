Серферы укротили гигантские волны на Финском заливе во время урагана в Петербурге

Серферы вышли на Финский залив во время урагана в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Серферы и кайтсерферы (последние – те, что с доской и парашютом – Прим.Ред.) укротили гигантские волны на Финском заливе прямо во время урагана, бушующего на территории Петербурга. Напомним, на акватории в пятницу, 22 октября, порывы ветра достигают 33 м/с, в городе стихия чуть сбавляет пыл – до 25 м/с.

Похоже, обошлось без происшествий. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Серферы-экстремалы не стали сидеть по домам и ринулись на пляж в Сестрорецк, надели гидрокостюмы, взяли борды и кайтборды и отправились в воду. Фотографии с места опубликовали в сообществе «Неизданное | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Рискнем предположить, что волны достигали минимум одного метра в высоту.

«КП-Петербург» обратилась в кайтсерферу Никите Попову с просьбой рассказать о выезде. Мужчина пообещал ответить чуть позже и поделиться впечатлениями.