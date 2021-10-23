Виталий Милонов выступил против введения локдауна по коронавирусу в Петербурге

Милонов выступил против локдауна в Петербурге, но было уже поздно... Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Виталий Милонов выступил категорически против введения локдауна по коронавирусу в Северной столице вслед за Москвой. Депутат Госдумы побывал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM и высказал мнение, что жесткие ограничения по COVID-19 могут принести больше негатива, чем позитива.

- Молюсь, чтобы не было локдауна. Нет ни одного здравомыслящего чиновника, функционера в России высокого уровня, который хотел бы ввести локдаун, – уверенно произнес Милонов в радиоэфире. – Потому что это ведь моментальное проседание по налогам, экономике, по всему. Локдаун – это очень вынужденная, очень фиговая мера. Я против локдауна, он недостаточно эффективен в пандемию. Люди пойдут в нерабочие дни толпиться в город? Я вот очень рад, что многие, наоборот, поехали на дачи, в леса, на озера. Там коронавируса нет. Главное, чтобы не толпились. Каникулы – это тоже хорошо.

К слову, через пару часов после эфира с депутатом Госдумы «КП-Петербург» узнала о планах Смольного ввести локдаун в городе с 30 октября, по примеру Москвы.