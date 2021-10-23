Каршеринг снес трех человек на пешеходном переходе на Парнасе

Три пешехода пострадали в ДТП на Парнасе. Фото: кадр с видео: youtube.com/Опасный перекресток

Второе серьезное за сутки ДТП с участием каршеринга произошло в Петербурге. На этот раз отметился печально известный перекресток улиц Федора Абрамова и Николая Рубцова на Парнасе. Здесь утром 23 октября прокатный автомобиль снес трех человек, ждавших сигнала светофора на переходе.

- Произошла авария на пересечения Рубцова и Абрамова. Хотелось бы узнать, все живы? Врач очень долго оказывал помощь и не отходил от человека, - пишут местные жители в паблике «Парнас Сити»

По счастью, на другой стороне того же перекрестка светофора ждала машина скорой помощи. Очевидцы, заметившие момент ДТП, сообщили медикам и бригада врачей сразу поспешила на помощь пострадавшим.

На данный момент состояние пешеходов неизвестно, все трое были госпитализированы. Водитель каршеринга, по словам очевидцев, сильно не пострадал. Причины и обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.

Напомним, что ночью на площади Калинина вдребезги разбился прокатный «Рено».