По тысяче рублей с пациента брали за фиктивную вакцинацию в клинике Первого медуниверситета Петербурга

Следком возбудил дело на медиков из-за фиктивной вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи петербургского управления СК России возбудили дело о получении взятки в отношении пяти сотрудников поликлиники Первого медицинского университета имени Павлова, которых подозревают в участии в схеме фиктивной вакцинации. По данным следствия, за каждого «привитого» медикам полагалась по тысяче рублей. Это рассказала одна из медсестер.

- Не позднее 22 октября 2021 года подозреваемы получили от 12 граждан взятки на общую сумму не менее 100 тысяч рублей за внесение фиктивных данных в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения об их вакцинации от COVID-19, без ее фактического проведения, с последующей выдачей справок (сертификатов) как в бумажном, так и в электронном виде, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

При этом все та же медсестра сообщила, что за период с июля она «вакцинировала» около 40 человек, за каждого из которых ей полагалась та самая тысяча рублей. Неиспользованная вакцина же просто уничтожалась.

Всего по делу проходят один врач и пять процедурных медсестер. Им грозит от крупного штрафа до 12 лет лишения свободы.