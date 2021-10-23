Пункт вакцинации в «Галерее» стал рекордсменом, здесь прививают по 600-700 человек в день

В Петербурге резко возрос спрос на вакцинацию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество сделанных прививок в Петербурге неуклонно растет. Так, за последние сутки (не считая субботы) в городе были сделаны рекордные 25 420 инъекций, включая первый и второй компоненты, а также ревакцинацию. Но большинство уколов - первичные.

- В пятницу первым компонентом вакцины в Петербурге привиты 19 578 человек, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

При этом рекордсменом стал прививочный пункт в ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Там, по данным Комздрава, число ежедневно прививаемых выросло до 600-700 человек в сутки. Еще недавно этот показатель был вдвое меньше.

Впрочем, наверняка и он скоро будет побит, ведь с утра в субботу здесь заметили огромную очередь из желающих сделать себе прививку от коронавируса.